«Движет ненависть»: Дмитриев заявил о намерениях Европы сорвать переговоры РФ и США

Европейские страны целенаправленно пытаются сорвать диалог, который выстраивают Россия и США. Данное заявление сделал в беседе с ИС «Вести» спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФ.

«Мы видим попытку нарратива со стороны Европы, сказать, вот, может быть, там что-то замедлилось по линии США, давайте мы войдём в переговорный процесс. Но мы понимаем, что это просто попытки помешать переговорному процессу из-за ненависти к тому, что получается отстраивать отношения США, как-то это сорвать», — ответил он.

Диалог, подчеркнул Дмитриев, продолжается, хоть и идёт от очень низкой базы. Он напомнил, что отношения двух стран были фактически уничтожены бывшим американским президентом Джо Байденом, и сейчас их приходится восстанавливать. Тем не менее общение идёт конструктивно и созидательно.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США продолжают многоплановый диалог, который развивается сразу по нескольким каналам. По его словам, общение отнюдь не ограничивается переговорами с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, хотя с ними связь поддерживается постоянно. Параллельно работа идёт через внешнеполитические ведомства обеих стран с участием Юрия Ушакова и Сергея Лаврова. Кроме того, сохраняется прямой телефонный диалог лидеров.