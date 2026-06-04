Дмитриев заявил о скором усилении диалога России и США

Между Россией и США продолжаются рабочие контакты. В ближайшее время они могут стать интенсивнее, сообщил в Санкт-Петербурге спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

По его словам, связь с американской стороной поддерживается постоянно. Разговоры, как он уточнил, проходят несколько раз в неделю.

«Мы находимся на постоянной связи с американскими коллегами. Это общение происходит несколько раз в неделю, и диалог продолжается», — сообщил он и добавил, что скоро возможны «ещё более активные шаги».

Глава РФПИ также отметил, что вокруг этой темы регулярно появляется дезинформация. По его оценке, противники сближения пытаются создать дополнительное напряжение.

Отдельно он упомянул мирные инициативы команды Дональда Трампа. При этом Дмитриев подчеркнул, что сам процесс остаётся сложным.

Обсуждение касается не только политики. В повестке есть и экономическое направление, поэтому дальше можно ждать новых шагов сразу по нескольким темам.

Россия и США в последнее время значительно активизировали прямые контакты, в том числе по ключевым вопросам урегулирования конфликта на Украине. После прихода ко второй администрации Дональда Трампа в 2025 году между Москвой и Вашингтоном возобновился регулярный диалог на разных уровнях — от телефонных разговоров лидеров до встреч делегаций. Переговоры проходили в различных форматах и площадках, включая Эр-Рияд, Абу-Даби, Женеву, Майами и другие.

Стороны обсуждают не только украинскую тематику, но и вопросы двусторонних отношений: восстановление работы дипломатических миссий, возобновление военного диалога (включая военные контакты высокого уровня), экономическое сотрудничество и стратегическую стабильность. По украинскому направлению США выступают в роли посредника между Россией и Украиной. За последние полтора года состоялось несколько раундов трёхсторонних и двусторонних консультаций. Обе стороны отмечают, что контакты носят регулярный и рабочий характер.