Встреча делегации от Госдумы РФ с конгрессменами США завершилась

Делегация Госдумы завершила встречу с представителями Конгресса США. Об этом сообщил член российской делегации, первый зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов в своём телеграм-канале.

«Первая встреча с конгрессменами прошла. Пока всё лучше, чем я ожидал. Восстановление межпарламентских контактов возможно. Работаем по программе дальше», — написал парламентарий.