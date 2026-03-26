Слуцкий назвал цель визита депутатов Госдумы в США

Делегация депутатов Госдумы направилась в Соединённые Штаты для восстановления диалога между двумя странами. Цель визита — тестовая встреча, на основе которой будет выстраиваться дальнейшее взаимодействие, рассказал журналистам глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По словам парламентария, перед российской делегацией стоят задачи возобновить общение без какой-либо дополнительной конкретики.

«Сейчас просто, давайте считать, тестовая встреча. Друг друга увидеть, услышать, почувствовать. И дальше будем на этом наращивать субстантивные кирпичики», — пояснил Слуцкий, отвечая на вопрос о том, какие задачи стоят перед делегацией.

Напомним, делегация Госдумы ранее прилетела в США. В её состав вошли депутаты от разных фракций. Среди них Вячеслав Никонов, Светлана Журова, Борис Чернышов. Цель визита — возобновление диалога. Члены парламентской делегации ГД получили установки от президента России Владимира Путина.