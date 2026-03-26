Российские депутаты отправилась в США по приглашению конгрессвумэн Луны

Российские депутаты совершают рабочую поездку в Соединённые Штаты по приглашению члена Палаты представителей Конгресса Анны Паулины Луны. Об этом говорится в письменном заявлении, опубликованном посольством России в Вашингтоне.

В дипломатическом представительстве РФ подтвердили, что визит российских парламентариев организован по приглашению их американской коллеги из республиканской фракции, представляющей округ во Флориде. Конгрессвумен известна своей активной поддержкой действующего президента США.

Напомним, делегация Госдумы, в состав которой вошли парламентарии от разных фракций — Вячеслав Никонов, Светлана Журова и Борис Чернышов, — отправилась в Соединённые Штаты с целью возобновления диалога между странами. Члены делегации от парламента получили соответствующие установки от президента России Владимира Путина.