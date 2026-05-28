27 мая, 21:04

Дмитриев рекомендовал Украине сосредоточиться на мире, а не просить ПВО

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Украина должна сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта с Россией. Эскалация не решает проблемы. Об этом написал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Если Украина испытывает острую нехватку ракет ПВО, возможно, ей лучше сосредоточиться на мире, а не на провокациях и эскалации конфликта», — указал он.

Дмитриев отреагировал на информацию о срочном письме, в котором киевский главарь Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа о вооружении. Причина — критическая нехватка средств для систем противовоздушной обороны.

Дмитриев добавил, что стремление к миру всегда является лучшей стратегией. Политик подчеркнул важность дипломатических решений.

«Нищеброд в естественном состоянии»: Боуз высмеял Зеленского за срочную просьбу к Трампу

Киевский глава Зеленский в срочном письме попросил Дональда Трампа поскорее прислать на Украину дополнительные ракеты PAC-3 для систем Patriot. Он посетовал — стране катастрофически не хватает комплексов ПВО. Особенно остро стоит вопрос с ракетами к этим системам. Помощь Запада не успевает за частотой российских атак по военным объектам.

Лия Мурадьян
