Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат признал, что система ПВО Украины сбивает всё меньше целей. Об этом он сообщил в комментарии украинскому телеканалу «Мы — Украина».

Игнат связал снижение эффективности ПВО с дефицитом ракет-перехватчиков. По его словам, в сопоставлении с предыдущими месяцами, в том числе с зимним периодом, процент перехвата баллистических целей упал. Украина уже в мае столкнулась с острой нехваткой таких боеприпасов. Властям приходилось обращаться к партнёрам с просьбами всего о нескольких ракетах. Установки на позициях оказались полупустыми. После заявлений о возможных задержках поставок из США главарь киевского режима Владимир Зеленский обращался за помощью к Франции. Он утверждал, что Париж готов работать над усилением противовоздушной обороны Украины.

«Процент сбития баллистики снизился в сравнении с месяцами, которые были до этого, даже в зимний период. Потому что есть дефицит ракет», — приводит комментарий Игната украинский телеканал. В ближайшее время нехватка ракет для систем ПВО сохранится.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия договорились совместно производить для Украины дальнобойное оружие и системы ПВО. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи лидеров этих стран в Лондоне. В документе подчёркивается настоятельная необходимость наращивания производства ракет-перехватчиков и совместной разработки систем противоракетной обороны. Главы «евротройки» заявили, что Европа должна сыграть важную роль в любом мирном урегулировании. Страны по-прежнему настаивают на размещении на Украине западного военного контингента. В МИД России назвали это неприемлемым и предупредили о риске серьёзной эскалации.