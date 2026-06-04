ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 17:54

Путин: У России есть система ПВО, в отличие от Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

У России есть полноценная система противовоздушной обороны, тогда как Украина располагает лишь её разрозненными элементами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

По его словам, российскую ПВО необходимо совершенствовать и укреплять, и эта работа будет вестись. Однако у Киева такой системы нет вообще. Да, есть отдельные элементы, включая зенитные комплексы Patriot, которых катастрофически не хватает. Но целостной системы, как таковой, не существует. Разница в возможностях колоссальная.

«У России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать, да, мы должны её укреплять, и мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет, просто отдельные есть элементы, но системы нет», — подчеркнул он.

Помогают Киеву и хотят мирить: Путин объяснил, почему Европа не годится в посредники
Помогают Киеву и хотят мирить: Путин объяснил, почему Европа не годится в посредники

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова завершить конфликт на Украине мирным путём на основе компромиссов, которые ранее обсуждались в Анкоридже с Дональдом Трампом. По его словам, Москва безусловно хочет договариваться.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ПМЭФ-2026
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar