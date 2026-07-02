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2 июля, 09:13

Песков: Массированный удар ВС РФ был нанесён по военным объектам на Украине

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Массированный ответный удар ВС РФ был нанесён исключительно по военным и околовоенным объектам на территории Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, утром начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах удара в Киеве и других населённых пунктах Незалежной.

«В контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам», — отметил Песков.

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Напомним, ночью 2 июля ВС РФ поразила объекты ОПК и ТЭК в Киеве в ответ на теракты ВСУ. Минобороны РФ сообщили о поражении завода, где производят ракеты «Фламинго» и Fire Point, а также дроны «Лютый».

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Анастасия Никонорова
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