Песков: Массированный удар ВС РФ был нанесён по военным объектам на Украине
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Массированный ответный удар ВС РФ был нанесён исключительно по военным и околовоенным объектам на территории Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, утром начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах удара в Киеве и других населённых пунктах Незалежной.
«В контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам», — отметил Песков.
Напомним, ночью 2 июля ВС РФ поразила объекты ОПК и ТЭК в Киеве в ответ на теракты ВСУ. Минобороны РФ сообщили о поражении завода, где производят ракеты «Фламинго» и Fire Point, а также дроны «Лютый».
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