Песков: Массированный удар ВС РФ был нанесён по военным объектам на Украине

Массированный ответный удар ВС РФ был нанесён исключительно по военным и околовоенным объектам на территории Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, утром начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах удара в Киеве и других населённых пунктах Незалежной.

«В контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам», — отметил Песков.