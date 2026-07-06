МО доложило о срыве спланированной Зеленским под саммит НАТО массированной атаки

Массированная атака ВСУ на регионы России, которую Владимир Зеленский спланировал к саммиту НАТО, была сорвана. Большинство украинских дронов сбили или подавили, доложили в Минобороны России. Там отметили профессионализм расчётов ПВО, мобильных групп и авиации, которые не позволили противнику добиться цели.

«Профессиональными действиями личного состава боевых расчётов зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, а также экипажей истребительной и армейской авиации массированная атака, спланированная Зеленским под саммит НАТО, была сорвана, а подавляющее количество украинских БПЛА сбиты или подавлены», — отчитались в ведомстве.

Массированный запуск более 500 дронов по России мог быть демонстрацией перед саммитом НАТО, подтвердил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он обратил внимание, что недавний разговор Зеленского с Трампом был очень коротким — в Киеве даже не стали раскрывать детали. Олейник подчеркнул, что Россия не меняет своих условий и по-прежнему ссылается на стамбульские договорённости 2022 года, но с учётом новых реалий на земле.