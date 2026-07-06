Силы ПВО сбили украинские БПЛА в небе над Омской областью

В Омской области силы противовоздушной обороны Минобороны РФ отразили атаку беспилотников. Последствия инцидента уточняются сообщил губернатор региона Виталий Хоменко.

«Следите за информацией. Доверяйте только проверенным источникам. Жителям рекомендовано следить за официальными сообщениями и не распространять непроверенную информацию», — написал глава региона в телеграм-канале.

Ранее в ночь на 6 июля была зафиксирована массированная атака беспилотников по российским регионам. Всего было запущено 625 ударных БПЛА большой дальности. Удары наносились по объектам вне зоны проведения специальной военной операции.