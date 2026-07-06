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Регион
6 июля, 10:55

Минобороны РФ: Киевский режим атаковал Россию 625 дронами, ПВО сбила 613

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

В ночь на 6 июля киевский режим запустил 625 дронов по регионам России. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 613 БПЛА. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«В ночь с 5 на 6 июля 2026 года киевский режим предпринял попытку нанесения массированной атаки на территорию Российской Федерации с применением 625 ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по объектам вне зоны проведения СВО, из которых над российскими регионами сбито 613 воздушных целей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что над Брянской областью было сбито 147 беспилотников, над Ярославской —72, над Крымом — 64, над Ленинградской областью — 48, над Белгородской — 43, над Калужской — 31.

В качестве ответных действий ВС РФ нанесли удары по целям на Украине, в том числе в Киеве и области.

Военный эксперт Матвийчук оценил потери Украины после мощного удара РФ по Киеву
Военный эксперт Матвийчук оценил потери Украины после мощного удара РФ по Киеву

Напомним, ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и дронами-камикадзе по военным целям в Киеве и других регионах Украины. Под удар попал и бывший завод Петра Порошенко* «Кузница на Рыбальском», где производят катера для ВСУ. Владимир Зеленский признал, что столичная ПВО не справилась ни с одной баллистической ракетой. Подробности ночной атаки — в материале Life.ru.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Никита Никонов
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