В ночь на 6 июля киевский режим запустил 625 дронов по регионам России. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 613 БПЛА. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«В ночь с 5 на 6 июля 2026 года киевский режим предпринял попытку нанесения массированной атаки на территорию Российской Федерации с применением 625 ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по объектам вне зоны проведения СВО, из которых над российскими регионами сбито 613 воздушных целей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что над Брянской областью было сбито 147 беспилотников, над Ярославской —72, над Крымом — 64, над Ленинградской областью — 48, над Белгородской — 43, над Калужской — 31.

В качестве ответных действий ВС РФ нанесли удары по целям на Украине, в том числе в Киеве и области.

Напомним, ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и дронами-камикадзе по военным целям в Киеве и других регионах Украины. Под удар попал и бывший завод Петра Порошенко* «Кузница на Рыбальском», где производят катера для ВСУ. Владимир Зеленский признал, что столичная ПВО не справилась ни с одной баллистической ракетой. Подробности ночной атаки — в материале Life.ru.