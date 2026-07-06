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Регион
6 июля, 05:43

На подлёте к Ярославлю сбили более 70 украинских дронов, есть раненые

Обложка © Мэрия города Ярославля

Обложка © Мэрия города Ярославля

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на регион. Силы ПВО и РЭБ отразили удар, уничтожив более 70 БПЛА на подлёте к Ярославлю.

«Сбито более 70 беспилотников. Два человека получили осколочные ранения. Оба госпитализированы, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — информирует глава региона.

На территории региона могут оставаться фрагменты сбитых дронов. Гражданам рекомендовано не приближаться к ним, не пользоваться телефонами рядом и сообщать о находках по номеру 112. Евраев поблагодарил подразделения Минобороны, регионального министерства безопасности и силовые структуры за слаженную работу по отражению атаки. Он подчеркнул, что угроза беспилотной опасности сохраняется, и жителям следует ждать сигнала «Отбой беспилотной опасности».

Этой ночью системы противовоздушной обороны России сбили 519 украинских беспилотных летательных аппаратов над 22 регионами и акваторией Азовского моря.

Дрозденко сообщил о падении фрагментов БПЛА у Лужского полигона и порта Усть-Луга
Дрозденко сообщил о падении фрагментов БПЛА у Лужского полигона и порта Усть-Луга

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Андрей Бражников
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