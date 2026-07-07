Восемь домов и 16 машин повреждены при налёте дронов ВСУ на Курск

Украинские беспилотники атаковали Центральный и Железнодорожный округа Курска. В результате ударов по проспекту Клыкова повреждены 16 автомобилей, а в семи квартирах выбиты окна. Всего повреждения получили восемь домов, рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

«В результате ударов БПЛА на проспекте Клыкова повреждены 16 автомобилей, в домах №74, №76, №78 выбиты окна в семи квартирах. Кроме этого, повреждены четыре частных дома на Полевой и Ильича, выбиты окна в доме на 1-ой Прогонной», — пишет глава региона.

По его поручению специальные комиссии обследуют территории и отрабатывают каждое обращение жителей. Власти окажут помощь с восстановлением жилья и компенсацией за повреждённые автомобили.

Ранее Александр Хинштейн навестил в больнице мирных жителей, пострадавших от атак ВСУ. Среди пациентов — глава Рыльского района Владимир Ковальчук. Ему прямо в Рыльске сделали операцию, извлекли осколок из ноги, а потом перевезли в Курск. Несмотря на ранение, чиновник помогал на месте происшествия и уже хочет вернуться к работе.