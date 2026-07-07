Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 06:38

Мужчина и женщина пострадали при обстреле курского посёлка Юбилейный

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Курском районе в посёлке Юбилейный из-за ударов ВСУ пострадали два человека — мужчина и женщина. У них множественные осколочные ранения, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Ночью в посёлке Юбилейный Курского района пострадали 33-летний мужчина и 34-летняя женщина. У них множественные осколочные ранения», — написал он.

Он также рассказал, что в результате атаки повреждены несколько домов: у одного пострадали стёкла и крыша, у другого — окна. Осколки посекли семь машин.

При атаке БПЛА в Калужской области загорелось предприятие
При атаке БПЛА в Калужской области загорелось предприятие

Ночью 7 июля атака дронов на Москву продолжилась — ПВО сбила ещё несколько целей на подлёте к городу. Всего за сутки уничтожили 27 беспилотников. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. На местах падения обломков работают экстренные службы, данные о последствиях уточняются.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Александр Хинштейн
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar