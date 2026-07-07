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Регион
7 июля, 04:32

При атаке БПЛА в Калужской области загорелось предприятие

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском муниципальном округе Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По предварительным данным, пострадавших нет. Ночью силы ПВО уничтожили шесть БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги. На местах работают оперативные группы и сотрудники МЧС.

«В результате атаки БПЛА произошло возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском округе. По предварительным данным, пострадавших нет. Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 6 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги. На местах работают оперативные группы и сотрудники МЧС», — написал Шапша.

В Ростовской области уничтожили около 10 беспилотников за ночь
В Ростовской области уничтожили около 10 беспилотников за ночь

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры в результате инцидента нет.

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Антон Голыбин
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