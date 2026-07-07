В Ростовской области уничтожили около 10 беспилотников за ночь

Около десятка украинских беспилотников уничтожили минувшей ночью над Ростовской областью. Атака затронула сразу несколько городов и районов региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, силы ПВО отражали воздушную атаку над Таганрогом, Новочеркасском, Батайском, а также в Семикаракорском, Миллеровском, Багаевском, Кашарском и Тарасовском районах.

Губернатор уточнил, что после падения обломков в Миллеровском и Веселовском районах произошло возгорание небольших участков сельхозугодий. Пожары оперативно ликвидировали, информации о пострадавших не поступало.

При этом беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. Специалисты продолжают контролировать обстановку и устранять последствия возможных повреждений.

Ранее Life.ru писал, что на Московский регион за ночь направлялись более 430 беспилотников. По словам мэра столицы Сергея Собянина, большую часть целей удалось уничтожить на дальних подступах к региону. Всего на подлёте к Москве силы ПВО сбили 36 беспилотных аппаратов.