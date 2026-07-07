Хинштейн навестил в больнице курян, раненных в результате атак ВСУ

Губернатор Курской области Александр Хинштейн посетил областную больницу, где проходят лечение мирные жители, пострадавшие от целенаправленных атак украинских формирований. Кадры поездки опубликованы в его канала в мессенджере «МАКС».

Хинштейн посетил в больнице жителей Курской области, раненных в результате украинских обстрелов. Видео © «МАКС» / Александр Хинштейн

Среди пациентов — глава Рыльского района Владимир Ковальчук. Его прооперировали прямо в Рыльске сразу после ранения, а затем доставили в Курск. Врачи извлекли осколок из ноги. Сам чиновник признался, что всем повезло: служебная машина приняла на себя основной удар и закрыла людей от взрывной волны. Несмотря на травму, он помогал на месте происшествия и уже сейчас рвётся обратно к работе.

Тяжёлое ранение получил и директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, ехавший вместе с главой района. Лишь вчера его перевели из реанимации в обычную палату. В соседних палатах — ещё двое пострадавших в той же атаке: специалист отдела ГО и ЧС Андрей и начальник управления культуры Наталья, которая от пережитого шока даже потеряла голос.

Хинштейн также навестил Михаила, раненого 2 июля в Кореневском районе, и Наталью из Беловского района — после осколочных ранений в мае она заново учится ходить. Во время визита в больницу доставили Николая, которого посекло осколками при падении дрона в Обояни. Первую помощь ему оказал сотрудник ближайшей заправки.

«Так воюет только настоящее зверьё, у которых нет ни чести, ни жалости. Нас ничем не сломить», — подчеркнул губернатор. Всем раненым он пожелал бодрости духа и скорейшего выздоровления.

В конце июня Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил, что пострадавшим от действий ВСУ жителям Курской области выдали более 16 тысяч жилищных сертификатов на сумму свыше 101 миллиарда рублей. По его словам, работа в этом направлении ведётся особенно активно.