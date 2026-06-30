Хинштейн: Пострадавшим от ВСУ курянам дали более 16 тысяч жилищных сертификатов

Пострадавшим от действий украинской армии жителям Курской области выдали более 16 тысяч жилищных сертификатов, заявил губернатор Александр Хинштейн в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, работа в этом направлении ведётся активная.

«На данный момент уже число выданных документов — более 16 тысяч сертификатов. Это сумма свыше 101 миллиарда рублей», — доложил Хинштейн.

Напомним, Владимир Путин провёл встречу с Александром Хинштейном. Помимо прочего, российский президент обратил внимание на рост экономических показателей в регионе, несмотря на непростую ситуацию.