Экономика растёт вопреки сложной ситуации: Путин встретился с Хинштейном
Путин отметил рост инвестиций и промпроизводства в Курской области
Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном и отметил положительную динамику в экономике региона.
По словам главы государства, в области постепенно увеличивается промышленное производство и растёт инвестиционная активность.
«Промышленное производство подрастает и инвестиционная активность увеличивается постепенно, несмотря на непростую ситуацию», — заявил Путин.
Президент также обратил внимание на рост индекса производства сельскохозяйственной продукции в регионе.
На встрече Путин и Хинштейн обсудили социально-экономическое положение Курской области и её развитие в условиях сохраняющейся сложной обстановки.
Путин и Хинштейн встречаются достаточно регулярно — в среднем раз в четыре–пять месяцев. После назначения Хинштейна временно исполняющим обязанности главы Курской области 5 декабря 2024 года президент принимал его в Кремле в феврале 2025-го, беседовал с ним во время поездки в регион в мае, вновь встретился с уже избранным губернатором в декабре, а следующая рабочая встреча состоялась 30 июня 2026 года. Таким образом, нынешняя беседа стала пятой публично объявленной личной встречей за полтора года. Основными темами традиционно становятся восстановление приграничья, помощь пострадавшим жителям и социально-экономическое развитие области.
Политика в России и мире: последние новости, свежие заявления, решения власти, международные конфликты и дипломатия. Аналитика, комментарии экспертов и ключевые события, которые формируют политическую повестку дня — на Life.ru.