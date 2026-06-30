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Регион
30 июня, 11:21

Экономика растёт вопреки сложной ситуации: Путин встретился с Хинштейном

Путин отметил рост инвестиций и промпроизводства в Курской области

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном и отметил положительную динамику в экономике региона.

По словам главы государства, в области постепенно увеличивается промышленное производство и растёт инвестиционная активность.

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«Промышленное производство подрастает и инвестиционная активность увеличивается постепенно, несмотря на непростую ситуацию», — заявил Путин.

Президент также обратил внимание на рост индекса производства сельскохозяйственной продукции в регионе.

На встрече Путин и Хинштейн обсудили социально-экономическое положение Курской области и её развитие в условиях сохраняющейся сложной обстановки.

Путин и Хинштейн встречаются достаточно регулярно — в среднем раз в четыре–пять месяцев. После назначения Хинштейна временно исполняющим обязанности главы Курской области 5 декабря 2024 года президент принимал его в Кремле в феврале 2025-го, беседовал с ним во время поездки в регион в мае, вновь встретился с уже избранным губернатором в декабре, а следующая рабочая встреча состоялась 30 июня 2026 года. Таким образом, нынешняя беседа стала пятой публично объявленной личной встречей за полтора года. Основными темами традиционно становятся восстановление приграничья, помощь пострадавшим жителям и социально-экономическое развитие области.

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Марина Фещенко
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