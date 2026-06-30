Экономика растёт вопреки сложной ситуации: Путин встретился с Хинштейном

Путин и Хинштейн встречаются достаточно регулярно — в среднем раз в четыре–пять месяцев. После назначения Хинштейна временно исполняющим обязанности главы Курской области 5 декабря 2024 года президент принимал его в Кремле в феврале 2025-го, беседовал с ним во время поездки в регион в мае, вновь встретился с уже избранным губернатором в декабре, а следующая рабочая встреча состоялась 30 июня 2026 года. Таким образом, нынешняя беседа стала пятой публично объявленной личной встречей за полтора года. Основными темами традиционно становятся восстановление приграничья, помощь пострадавшим жителям и социально-экономическое развитие области.