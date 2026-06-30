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Регион
30 июня, 13:04

Хинштейн: Трудности только закаляют жителей Курской области

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

В Кремле прошла рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Глава региона доложил президенту о ситуации в области и настроениях жителей. Хинштейн подчеркнул, что куряне с честью переносят все выпавшие на их долю испытания.

«Трудности курян только закаляют. Я, честно, не вижу ни одной отрасли в нашем регионе, где люди бы себя не проявляли по-настоящему достойно», — сказал губернатор.

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Хинштейн: Пострадавшим от ВСУ курянам дали более 16 тысяч жилищных сертификатов

Также Хинштейн рассказал на встрече с президентом о героизме местных аграриев, которые каждый день выходят в поля, рискуя жизнью, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. Он подчеркнул, что высокие результаты стали возможны благодаря их самоотверженности. Путин со своей стороны отметил рост инвестиций и промпроизводства в Курской области.

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Александра Мышляева
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