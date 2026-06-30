Хинштейн: Трудности только закаляют жителей Курской области

В Кремле прошла рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Глава региона доложил президенту о ситуации в области и настроениях жителей. Хинштейн подчеркнул, что куряне с честью переносят все выпавшие на их долю испытания.

«Трудности курян только закаляют. Я, честно, не вижу ни одной отрасли в нашем регионе, где люди бы себя не проявляли по-настоящему достойно», — сказал губернатор.