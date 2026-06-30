Хинштейн рассказал Путину о героизме аграриев в курском приграничье

Губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о героизме местных аграриев, которые ежедневно выходят в поля, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. По его словам, высокие результаты обусловлены в первую очередь их самоотверженностью.

«Люди каждый день выходят в поле, порой рискуя жизнью, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны», — заявил Хинштейн.

Глава региона также доложил, что, несмотря на выбытие части плодородных земель из оборота, в 2025 году в области произведено 4,2 млн тонн зерна и 4,3 млн тонн сахарной свеклы. По производству свинины регион уверенно занимает второе место в стране, а по экспорту продукции АПК — 10-е. В целом, подчеркнул Хинштейн, трудности «курян только закаляют».

Напомним, президент Владимир Путин на встрече с губернатором Курской области Александром Хинштейном отметил положительную экономическую динамику в регионе. Глава государства подчеркнул, что эти изменения происходят вопреки сложной ситуации.