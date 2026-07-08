В 11 районах Ростовской области уничтожили около 70 беспилотников за ночь

Около 70 украинских беспилотников уничтожили в Ростовской области во время отражения массированной атаки. Под ударом оказались 11 районов региона, а также несколько городов и Таганрогский залив, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, силы противовоздушной обороны отразили атаку в Миллеровском, Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском, Каменском, Кашарском, Багаевском, Куйбышевском, Родионово-Несветайском районах. Также беспилотники были сбиты в городах Новошахтинск и Каменск-Шахтинский, а также над Таганрогским заливом.

«В ходе отражения беспилотной атаки было уничтожено порядка семи десятков БПЛА. В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется», — написал Слюсарь в своём телеграм-канале.

Губернатор призвал жителей не находиться на открытых участках улиц, укрываться в помещениях и не подходить к окнам. Специалисты продолжают контролировать ситуацию, информация о последствиях уточняется.

В Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека получили незначительные ранения. С одного из судов эвакуировали экипаж. Повреждённые суда не имели груза, утечки нефтепродуктов не произошло.