Один человек погиб при атаке БПЛА ВСУ на Саратовскую область, есть пострадавшие
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В Саратовской области после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие и погибший. Об этом утром 8 июля сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. По его словам, один человек погиб в результате атаки.
«Есть пострадавшие, всем им оказывается необходимая медпомощь. Один человек погиб. Глубочайшие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана необходимая поддержка», — написал Бусаргин в своём телеграм-канале.
Специалисты продолжают оценивать последствия произошедшего, подробности уточняются.
Ранее Life.ru писал, что в десяти городах Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников. Предупреждения получили жители Казани, Зеленодольска, Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска, Чистополя, Заинска, Нижнекамска, Елабуги и Набережных Челнов. В региональном управлении МЧС призвали граждан сохранять спокойствие и выполнять рекомендации служб при угрозе воздушной атаки.
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