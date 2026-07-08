Обломки БПЛА ВСУ нашли в Пензенской области

В Пензенской области обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата. Место падения оцепили, специалисты экстренных служб приступили к работе, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

По его словам, находка была сделана на территории региона после атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Сейчас правоохранители обеспечивают безопасность на месте, а специалисты изучают обнаруженные фрагменты.

«Напоминаю, что при обнаружении обломков дрона нужно сразу звонить по телефону 112. Ни в коем случае нельзя ничего трогать, это опасно», — написал Мельниченко в своём телеграм-канале.

Ранее в Саратовской области один человек погиб после атаки украинских беспилотников. По данным губернатора Романа Бусаргина, в регионе также есть пострадавшие, которым оказали медицинскую помощь. Специалисты продолжают оценивать ущерб и устранять последствия произошедшего.