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Регион
8 июля, 04:14

Обломки БПЛА ВСУ нашли в Пензенской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

В Пензенской области обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата. Место падения оцепили, специалисты экстренных служб приступили к работе, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

По его словам, находка была сделана на территории региона после атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Сейчас правоохранители обеспечивают безопасность на месте, а специалисты изучают обнаруженные фрагменты.

«Напоминаю, что при обнаружении обломков дрона нужно сразу звонить по телефону 112. Ни в коем случае нельзя ничего трогать, это опасно», — написал Мельниченко в своём телеграм-канале.

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Ранее в Саратовской области один человек погиб после атаки украинских беспилотников. По данным губернатора Романа Бусаргина, в регионе также есть пострадавшие, которым оказали медицинскую помощь. Специалисты продолжают оценивать ущерб и устранять последствия произошедшего.

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Юния Ларсон
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