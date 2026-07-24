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24 июля, 10:15

Путин приехал на Иркутский авиационный завод

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин посетил с визитом Иркутский авиационный завод. Об этом сообщили в пресс-службе «Объединённой авиастроительной корпорации».

Вместе с российским лидером туда приехали глава региона Игорь Кобзев, руководитель Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и гендиректор предприятия Андрей Сойнов.

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Накануне Владимир Путин во второй раз за месяц собрал постоянных членов Совбеза очно — предыдущее заседание прошло 1 июля и было посвящено социально-экономическому развитию Калининградской области. Совещание состоялось в четверг, тогда как обычно встречи проводятся по пятницам, хотя жёсткой привязки к дню недели нет.

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Юрий Лысенко
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