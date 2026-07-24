Путин приехал на Иркутский авиационный завод
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин посетил с визитом Иркутский авиационный завод. Об этом сообщили в пресс-службе «Объединённой авиастроительной корпорации».
Вместе с российским лидером туда приехали глава региона Игорь Кобзев, руководитель Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и гендиректор предприятия Андрей Сойнов.
Накануне Владимир Путин во второй раз за месяц собрал постоянных членов Совбеза очно — предыдущее заседание прошло 1 июля и было посвящено социально-экономическому развитию Калининградской области. Совещание состоялось в четверг, тогда как обычно встречи проводятся по пятницам, хотя жёсткой привязки к дню недели нет.
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