Путин приехал на Иркутский авиационный завод

Накануне Владимир Путин во второй раз за месяц собрал постоянных членов Совбеза очно — предыдущее заседание прошло 1 июля и было посвящено социально-экономическому развитию Калининградской области. Совещание состоялось в четверг, тогда как обычно встречи проводятся по пятницам, хотя жёсткой привязки к дню недели нет.