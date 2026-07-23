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23 июля, 12:27

Путин за месяц провёл второе очное совещание с Совбезом РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин во второй раз за месяц провёл очное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Предыдущее подобное заседание прошло 1 июля, когда обсуждалось социально-экономическое развитие Калининградской области.

Традиционно еженедельно российский лидер проводит совещания с Совбезом, чаще всего по пятницам, однако день проведения не фиксирован. На этот раз встреча состоялась в четверг, 23 июля. По официальным данным, с начала 2026 года Путин провёл 21 совещание с Совбезом, четыре из которых прошли в очном формате.

Путин переговорил с Мишустиным до совещания по экономическим вопросам
Путин переговорил с Мишустиным до совещания по экономическим вопросам

Ключевым вопросом повестки сегодняшней встречи стало обсуждение производства материалов для оборонной промышленности. Участники проанализировали текущее состояние заводов, отвечающих за выпуск сырья для военной и специальной техники, рассмотрели модернизацию действующих образцов и постановку на конвейер новых разработок. Президент подчеркнул значение технологического суверенитета страны.

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Николь Вербер
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