Путин за месяц провёл второе очное совещание с Совбезом РФ

Традиционно еженедельно российский лидер проводит совещания с Совбезом, чаще всего по пятницам, однако день проведения не фиксирован. На этот раз встреча состоялась в четверг, 23 июля. По официальным данным, с начала 2026 года Путин провёл 21 совещание с Совбезом, четыре из которых прошли в очном формате.