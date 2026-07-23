«Россия — одна из немногих»: Путин раскрыл секрет независимости нашего ВПК

Глава государства Владимир Путин собрал постоянных членов Совета Безопасности для обсуждения работы оборонных предприятий. Ключевой темой повестки стало производство необходимых материалов и комплектующих для серийного выпуска современного вооружения..

Путин 23 июля обсудил с Совбезом выпуск материалов для ВПК. Видео © Telegram / Кремль

В ходе докладов участники проанализировали текущее состояние заводов, отвечающих за создание сырья для военной и специальной техники. Особое внимание уделили модернизации действующих образцов и постановке на конвейер новых разработок.

Президент подчеркнул значимость технологического суверенитета страны. По словам главы государства, «Россия — одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает сырьё для вооружений». Это позволяет не зависеть от внешних поставок в стратегически важных отраслях.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил дополнительно поддержать бюджеты российских регионов. Президент отметил, что в первом полугодии консолидированные бюджеты субъектов Федерации исполнили с дефицитом. Аналогичная ситуация сложилась за тот же период прошлого года. Глава государства потребовал обеспечить финансирование региональных и муниципальных бюджетов. Эти средства должны помочь властям выполнить социальные обязательства и продолжить программы развития.