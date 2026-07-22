Условия прекращения боевых действий на Украине, о которых говорил президент России Владимир Путин в своём выступлении перед руководством МИД РФ, остаются актуальными и известны всем сторонам. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, два года назад Путин обозначил ключевые параметры, которые могли бы привести к остановке боёв. Эти условия сохраняют силу и сегодня, и они хорошо известны мировому сообществу, включая Киев.