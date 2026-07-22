Песков: Условия Путина по прекращению боёв на Украине остаются в силе
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Условия прекращения боевых действий на Украине, о которых говорил президент России Владимир Путин в своём выступлении перед руководством МИД РФ, остаются актуальными и известны всем сторонам. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, два года назад Путин обозначил ключевые параметры, которые могли бы привести к остановке боёв. Эти условия сохраняют силу и сегодня, и они хорошо известны мировому сообществу, включая Киев.
Ранее Путин заявил, что российская армия продолжает продвигаться вперёд в зоне СВО. Несмотря на противодействие со стороны части западных стран, Россия наращивает усилия по ключевым направлениям — укрепляет экономику, совершенствует финансовую систему, развивает Вооружённые силы и достигает успехов в оборонно-промышленном комплексе. Контроль над ходом специальной военной операции остаётся лично за президентом.
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