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22 июля, 09:31

Песков: Условия Путина по прекращению боёв на Украине остаются в силе

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Условия прекращения боевых действий на Украине, о которых говорил президент России Владимир Путин в своём выступлении перед руководством МИД РФ, остаются актуальными и известны всем сторонам. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, два года назад Путин обозначил ключевые параметры, которые могли бы привести к остановке боёв. Эти условия сохраняют силу и сегодня, и они хорошо известны мировому сообществу, включая Киев.

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Ранее Путин заявил, что российская армия продолжает продвигаться вперёд в зоне СВО. Несмотря на противодействие со стороны части западных стран, Россия наращивает усилия по ключевым направлениям — укрепляет экономику, совершенствует финансовую систему, развивает Вооружённые силы и достигает успехов в оборонно-промышленном комплексе. Контроль над ходом специальной военной операции остаётся лично за президентом.

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Николь Вербер
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