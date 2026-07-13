Песков заявил, что Путин лично контролирует все вопросы СВО
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Все вопросы, связанные со специальной военной операцией, находятся под личным контролем президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Все аспекты, которые связаны с СВО, естественно, находятся в поле внимания президента и верховного главнокомандующего. Он получает всю информацию и принимает соответствующие решения», — сказал представитель Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подразделения объединённой группировки войск выполняют задачи специальной военной операции в соответствии с замыслом Генерального штаба Вооружённых сил РФ. Глава государства сообщил об этом на совещании, прошедшем на временном командном пункте.
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