Песков: ВС РФ расширяют зону безопасности на фоне отказа Киева от переговоров

Российские военные продолжают расширять зону безопасности на фоне отказа Киева от переговоров. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Видим, что киевский режим не склонен к мирному процессу. Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путём мирных политико-дипломатических переговоров. И Путин показывает свою открытость», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия продолжает СВО в связи с отсутствием у Киева желания договариваться. По мере эскалации ситуации со стороны Украины, зона безопасности будет расширяться, указал пресс-секретарь главы государства, напомнив, что об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин.