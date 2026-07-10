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Регион
10 июля, 10:04

Песков: ВС РФ расширяют зону безопасности на фоне отказа Киева от переговоров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские военные продолжают расширять зону безопасности на фоне отказа Киева от переговоров. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Видим, что киевский режим не склонен к мирному процессу. Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путём мирных политико-дипломатических переговоров. И Путин показывает свою открытость», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия продолжает СВО в связи с отсутствием у Киева желания договариваться. По мере эскалации ситуации со стороны Украины, зона безопасности будет расширяться, указал пресс-секретарь главы государства, напомнив, что об этом неоднократно говорил президент Владимир Путин.

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Александр Юнашев
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