Владимир Зеленский всё ещё может остановить конфликт, приняв ответственное решение о выводе войск с территории российских регионов. Об этом в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вывести свои силы из Донбасса — из регионов, которые сейчас российские, — признать ситуацию, которая сложилась де-факто, де-юре. И на следующий день война закончится», — пояснил спикер Кремля.

При этом Песков отметил, что нынешняя линия Киева на создание угроз приграничным территориям РФ вынуждает российские силы формировать буферную зону для защиты мирного населения.

Также Дмитрий Песков заявил, что после освобождения Константиновки российские военные намерены взять Краматорск и Славянск. После этого вся территория ДНР перейдёт под контроль России.