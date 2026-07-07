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Регион
7 июля, 16:37

Песков: Зеленский ещё может закончить конфликт, выведя ВСУ из регионов России

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Владимир Зеленский всё ещё может остановить конфликт, приняв ответственное решение о выводе войск с территории российских регионов. Об этом в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вывести свои силы из Донбасса — из регионов, которые сейчас российские, — признать ситуацию, которая сложилась де-факто, де-юре. И на следующий день война закончится», — пояснил спикер Кремля.

При этом Песков отметил, что нынешняя линия Киева на создание угроз приграничным территориям РФ вынуждает российские силы формировать буферную зону для защиты мирного населения.

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Также Дмитрий Песков заявил, что после освобождения Константиновки российские военные намерены взять Краматорск и Славянск. После этого вся территория ДНР перейдёт под контроль России.

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Юрий Лысенко
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