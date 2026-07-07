Песков: Россия применит ядерное оружие только при угрозе существованию страны
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия может применить ядерное оружие только в случае, если что-то будет угрожать существованию страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.
«Она предельно ясна, понятна и проста. Если что-то будет угрожать самому существованию российского государства, ядерное оружие будет применено. В противном случае — нет. Это очень важно понимать», — подчеркнул Песков, напомнив, что в ядерной доктрине России чётко прописаны условия применения такого вооружения.
Ранее экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы своему существованию. По его мнению, в текущем украинском конфликте этого не произойдёт. Вместе с тем он отметил, что Киеву следует серьёзно относиться к самому наличию такого потенциала у Москвы.
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