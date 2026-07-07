Зеленский вновь пожаловался, что не состоит в клубе владельцев ядерного оружия

Владимир Зеленский заявил, что отсутствие ядерного оружия сделало Украину более уязвимой. Такое мнение он высказал в интервью Financial Times, рассуждая о недостатке средств противоракетной обороны.

«Без ядерного оружия ты уже не входишь в клуб тех, на кого боятся нападать. Вместо этого ты оказываешься в клубе тех, на кого можно напасть», — сказал президент Украины.

Зеленский связал нынешнюю уязвимость страны с отказом от ядерного арсенала в 1990-е годы в обмен на гарантии безопасности. Он также отметил, что советские противоракетные разработки и соответствующая инфраструктура после распада СССР остались в Москве.

Основной темой интервью стала борьба за превосходство в воздухе. Украинский лидер назвал нехватку систем для перехвата баллистических ракет одной из главных проблем и заявил, что намерен добиваться дополнительной помощи на саммите НАТО в Анкаре.

В марте Зеленский уже поднимал ядерную тему в интервью Le Monde. Тогда он рассуждал, что гарантиями безопасности для Украины могли бы стать вступление в НАТО или ядерное оружие, однако говорил об этом как о возможных вариантах, а не о достигнутой договорённости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что передача ядерного оружия Киеву, по её мнению, создала бы угрозу его реального применения, в том числе против стран, поддерживающих Украину.