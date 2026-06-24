Новое оружие сможет сравниться с ядерным: о чем предупредили в Кремле

В мире могут появиться новые виды вооружений, которые по разрушительной силе будут сопоставимы с ядерным оружием, хотя формально не будут относиться к нему. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на международном форуме «Примаковские чтения», где спикер Кремля модерировал сессию «Сценарии мирового порядка к середине XXI века».

По его словам, развитие технологий уже сейчас позволяет предположить появление принципиально новых систем вооружения, способных оказывать колоссальное воздействие.

«Сейчас уже очевидно, что появятся новые виды вооружений, не являющиеся ядерными, но которые в перспективе по разрушительной силе могут сравняться с потенциалом ядерного оружия», — сказал Песков.

По его словам, подобные изменения будут влиять на систему международной безопасности и расстановку сил в мире.

А ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что сегодня в мире нет гонки ядерных вооружений, похожей на ту, что была во времена холодной войны. Тем не менее он счёл усилия по нераспространению ядерного оружия наиболее важными.