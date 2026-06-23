«Никто не должен пережить это снова»: В США нашли мемуары свидетеля ядерного ада 1945 года

В американских архивах обнаружены ранее не публиковавшиеся мемуары Киёси Танимото — жителя Хиросимы, пережившего атомную бомбардировку 1945 года. Об этом сообщает The Guardian.

Рукопись объёмом около 230 страниц была написана в 1947 году, но долгое время оставалась неизвестной широкой публике. В день трагедии Танимото, методистский священник, на несколько часов покинул город, занимаясь перевозкой мебели, что, по сути, спасло ему жизнь.

Позже он вернулся в разрушенную Хиросиму и, как отмечают его близкие, был настолько потрясён увиденным, что решил описать произошедшее, чтобы подобное никогда не повторилось. Автор воспоминаний скончался в 1986 году в возрасте 77 лет.

Мемуары будут опубликованы издательствами Random House и Penguin 6 августа — в годовщину бомбардировки Хиросимы. Также планируется экранизация произведения, съёмки которой должны начаться в ноябре.

Ранее Life.ru писал, что в США выставили на продажу личный дневник второго пилота бомбардировщика В-29 «Энола Гэй» Роберта Льюиса, который участвовал в атомной бомбардировке Хиросимы 6 августа 1945 года. В записях Льюис описывал свои мысли во время полёта.