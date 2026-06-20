Гросси не увидел ядерной гонки масштаба холодной войны

Сегодня в мире нет гонки ядерных вооружений, похожей на ту, что была во времена холодной войны. Такое заявление сделал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью швейцарской газете Le Temps.

По словам гендиректора агентства, нынешняя ситуация несопоставима с началом 1980-х годов. Однако он признал, что количество ядерных боеголовок в мире постепенно растёт, а некоторые страны задумываются о том, чтобы пересмотреть свой отказ от ядерного оружия.

На этом фоне, подчеркнул Гросси, усилия по нераспространению ядерного оружия становятся всё важнее. Впрочем, перспектива полного ядерного разоружения, по его мнению, остаётся отдалённой.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что эскалация противостояния между Россией и НАТО может привести к катастрофическим последствиям. По его словам, прямое столкновение между сторонами поставит под угрозу существование целых государств.