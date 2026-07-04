Экс-генерал США Ходжес заявил, что Россия не применит ядерное оружие на Украине

Бывший командующий сухопутными войсками Соединённых Штатов в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес, высказал мнение о перспективах применения Россией ядерного оружия в украинском конфликте. В интервью изданию Kyiv Post он заявил, что Москва не пойдёт на этот шаг, если только не возникнет угроза самому существованию Российской Федерации.

«Я считаю, нет ни малейшего шанса, чтобы они использовали это против Украины или где-либо ещё, если только не возникнет прямая, экзистенциальная угроза самой России», — заявил Ходжес.

Вместе с тем он отметил, что Киеву следует серьёзно относиться к самому наличию такого потенциала у Москвы, однако сам сценарий его применения, по мнению Ходжеса, практически исключён.

Ранее глава финансового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что Киеву следует сосредоточиться на достижении мира и не допустить развития событий, которые могут привести к ядерной катастрофе. Резкой критике со стороны политика подверглись публичные рассуждения о возможности такой эскалации. Подобную риторику он счёл безответственной.