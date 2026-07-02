Польша хочет усиления роли НАТО в сфере ядерного сдерживания, что может создать для России новые риски, отметил депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин, комментируя заявление Варшавы, мол на саммите альянса в Анкаре будут обсуждать инвестиции в ядерные возможности.

По мнению парламентария, если Польша получит доступ к ядерному оружию, её политические требования к соседям могут стать гораздо жёстче. Кроме того, на саммите в Турции могут прозвучать важные заявления Запада в адрес России. Речь может идти об ультиматуме.

Делягин считает, что России необходимо заранее продемонстрировать решимость и эффективность, чтобы не допустить неблагоприятного сценария. По его оценке, Москва уже обладает силой, но должна яснее показывать её тем, кто пытается давить.

«У нас есть время, чтобы осуществить действия и стать в глазах Запада страшными. И тогда ситуация станет нормальной», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

Напомним, на предстоящем саммите НАТО в Анкаре будет обсуждаться вопрос инвестиций в ядерное оружие. Об этом ранее заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.