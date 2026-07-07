После освобождения Константиновки российские военные намерены взять Краматорск и Славянск, после чего вся территория Донецкой Народной Республики перейдёт под контроль России. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

«Всего пару дней назад наши военные доложили о взятии очень важного города в Донбассе. Теперь они собираются освободить ещё два важных города — Краматорск и Славянск. После этого вся территория Донецкой Республики будет освобождена», — сказал Песков.