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7 июля, 16:20

Песков: После Славянска и Краматорска вся ДНР будет освобождена

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

После освобождения Константиновки российские военные намерены взять Краматорск и Славянск, после чего вся территория Донецкой Народной Республики перейдёт под контроль России. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

«Всего пару дней назад наши военные доложили о взятии очень важного города в Донбассе. Теперь они собираются освободить ещё два важных города — Краматорск и Славянск. После этого вся территория Донецкой Республики будет освобождена», — сказал Песков.

Беженка из Константиновки расплакалась, когда солдаты ВС РФ накормили её хлебом
Беженка из Константиновки расплакалась, когда солдаты ВС РФ накормили её хлебом

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал освобождение Константиновки стратегическим шагом для открытия направлений на Краматорск и Славянск, а пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что армия России сделала важный тактический и стратегический шаг, взяв этот населённый пункт в ДНР. А аналитики отмечают, что взятие Константиновки меняет ритм боевых действий, открывая путь к Краматорску и Славянску, и лишает ВСУ важного логистического узла, смещая оборону к Дружковке.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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