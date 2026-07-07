Песков: После Славянска и Краматорска вся ДНР будет освобождена
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
После освобождения Константиновки российские военные намерены взять Краматорск и Славянск, после чего вся территория Донецкой Народной Республики перейдёт под контроль России. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.
«Всего пару дней назад наши военные доложили о взятии очень важного города в Донбассе. Теперь они собираются освободить ещё два важных города — Краматорск и Славянск. После этого вся территория Донецкой Республики будет освобождена», — сказал Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал освобождение Константиновки стратегическим шагом для открытия направлений на Краматорск и Славянск, а пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что армия России сделала важный тактический и стратегический шаг, взяв этот населённый пункт в ДНР. А аналитики отмечают, что взятие Константиновки меняет ритм боевых действий, открывая путь к Краматорску и Славянску, и лишает ВСУ важного логистического узла, смещая оборону к Дружковке.
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