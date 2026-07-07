Армия России сделала очень важный шаг, освободив Константиновку в Донецкой Народной Республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока продолжается освобождение российских регионов, ДНР. Вы знаете, что со взятием Константиновки был сделан очень важный шаг в тактическом и стратегическом плане», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков также отметил, что СВО продолжается из-за нежелания Киева заниматься мирным урегулированием. При этом для Москвы приоритетным остаётся именно политико-дипломатический путь решения конфликта.

Напомним, ранее российские военные установили контроль над Константиновкой в ДНР. По словам президента РФ Владимира Путина, освобождение этого населённого пункта имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения на территории республики и открывает направления на Краматорск и Славянск.