Минобороны России опубликовало видео с пленными украинскими военнослужащими из 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Константиновке. Один из бойцов Юрием Кузьменко и его захваченные побратимы — это то, что осталось от «‎держащего» город гарнизона ВСУ. Он заявил, что ситуация полностью контролируется российскими войсками.

Он и его захваченные побратимы из 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ поблагодарили российских бойцов за освобождение города и за то, что сохранили им жизнь, взяв их в плен. Другой украинский военный Юрий Хомин тоже говорит, что находятся в центре города и описывает обстановку как «стабильно контролируемую». Также сдались в плен ВС РФ солдаты 156-й механизированной бригады. Именно эта горстка солдат осталась от гарнизона ВСУ в Константиновке, несмотря на ложь Украины.