Минобороны показало видео с пленными ВСУ: «Мы в Константиновке, но есть нюанс»
Минобороны России опубликовало видео с пленными украинскими военнослужащими из 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Константиновке. Один из бойцов Юрием Кузьменко и его захваченные побратимы — это то, что осталось от «держащего» город гарнизона ВСУ. Он заявил, что ситуация полностью контролируется российскими войсками.
Пленный боец ВСУ заявил, что ситуацию в Константиновке контролируют ВС РФ. Видео © Минобороны России
«Мы находимся в Константиновке. Ситуация под контролем, но есть нюанс. Ситуация находится под контролем войск Российской Федерации», – говорит на кадрах военнослужащий ВСУ.
Он и его захваченные побратимы из 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ поблагодарили российских бойцов за освобождение города и за то, что сохранили им жизнь, взяв их в плен. Другой украинский военный Юрий Хомин тоже говорит, что находятся в центре города и описывает обстановку как «стабильно контролируемую». Также сдались в плен ВС РФ солдаты 156-й механизированной бригады. Именно эта горстка солдат осталась от гарнизона ВСУ в Константиновке, несмотря на ложь Украины.
Напомним, ранее ВС РФ успешно освободили Константиновку в ДНР. Президент России Владимир Путин заявил, что взятие города является ключевым моментом для дальнейшего освобождения всей территории ДНР, а также открывает путь к стратегически важным городам, таким как Краматорск и Славянск. На Украине продолжают настаивать, что остатки гарнизона ВСУ там всё ещё есть и им приказано держаться до последнего.
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