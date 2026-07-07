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7 июля, 09:45

Песков: СВО продолжается из-за нежелания Киева заниматься мирным урегулированием

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Специальная военная операция продолжается из-за нежелания киевского режима вести переговоры. Такую позицию озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, для Москвы приоритетным остаётся политико-дипломатический путь урегулирования. Однако киевская сторона не демонстрирует готовности к мирному диалогу.

«И лишь в отсутствие желания киевского режима заниматься мирным урегулированием СВО продолжается до достижения наших целей», — подчеркнул представитель Кремля.

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Ранее Дмитрий Песков назвал телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа хорошей возможностью донести позицию Москвы до главы Белого дома. По его словам, российский лидер довёл до собеседника, что Киев делает ставку на затягивание конфликта и эскалацию.

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Александр Юнашев
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