Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 06:04

Песков заявил об отсутствии договорённостей о визите Трампа с Путиным в Эрмитаж

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Конкретных договорённостей о возможном визите президента США Дональда Трампа в Россию и посещении Эрмитажа вместе с российским лидером Владимиром Путиным пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никаких конкретных договорённостей на сей счёт нет», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС о возможном приглашении Трампа в Санкт-Петербург и личной экскурсии от Владимира Путина.

К слову, Трамп уже бывал в Ленинграде в 1987 году. Тогда он приезжал в СССР по приглашению Госкоминтуриста и проводил переговоры о возможном строительстве гостиниц в Москве и Ленинграде.

Трамп назвал «хорошей» беседу с Путиным и счёл близким урегулирование на Украине
Трамп назвал «хорошей» беседу с Путиным и счёл близким урегулирование на Украине

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным выразил восхищение Государственным Эрмитажем. По его словам, российский лидер также напомнил американскому коллеге о действующем приглашении посетить Россию.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar