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6 июля, 14:24

Трамп назвал «хорошей» беседу с Путиным и счёл близким урегулирование на Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным накануне прошёл «очень хорошо». По мнению хозяина Белого дома, мир на Украине «намного ближе», чем принято считать.

«Считаю, что <...> мы становимся намного ближе [к урегулированию], чем люди представляют», — сказал глава государства.

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Напомним, накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. Помимо прочего, президент России поздравил американского коллегу с Днём независимости США, который отмечается 4 июля. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчёркивал, что у обеих лидеров есть понимание, что их контакты продолжатся.

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Матвей Константинов
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