Трамп назвал «хорошей» беседу с Путиным и счёл близким урегулирование на Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным накануне прошёл «очень хорошо». По мнению хозяина Белого дома, мир на Украине «намного ближе», чем принято считать.

«Считаю, что <...> мы становимся намного ближе [к урегулированию], чем люди представляют», — сказал глава государства.