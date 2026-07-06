Трамп назвал «хорошей» беседу с Путиным и счёл близким урегулирование на Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным накануне прошёл «очень хорошо». По мнению хозяина Белого дома, мир на Украине «намного ближе», чем принято считать.
«Считаю, что <...> мы становимся намного ближе [к урегулированию], чем люди представляют», — сказал глава государства.
Напомним, накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. Помимо прочего, президент России поздравил американского коллегу с Днём независимости США, который отмечается 4 июля. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчёркивал, что у обеих лидеров есть понимание, что их контакты продолжатся.
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