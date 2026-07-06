Advance: Взятие Константиновки меняет ритм конфликта на Украине
Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Александр Река
Взятие Константиновки российскими войсками меняет ритм боевых действий в Донбассе, открывая путь к Краматорску и Славянску. Об этом пишет хорватское издание Advance, анализируя последствия падения одного из ключевых оплотов украинской обороны в регионе.
«Взятие Константиновки вписывается в ряд тех событий, которые меняют ритм конфликта, даже когда он продолжается в том же изнурительном режиме. Россия снова показала, что её метод <...> оправдан», — отмечается в публикации.
Аналитики издания подчёркивают, что потеря Константиновки лишает ВСУ важного логистического узла, прикрывавшего подступы к Краматорску. Оборона вынуждена смещаться в сторону Дружковки, однако каждый отход означает утрату пространства, десятилетиями амортизировавшего давление.
«В этом столкновении двух стратегий одна обеспечивает впечатляющими картинками, а вторая смещает линию соприкосновения. Для государства, которое хочет завершить конфликт на собственных условиях, линия соприкосновения остаётся самым главным аргументом», — подчёркивает автор.
По мнению экспертов, тактика Москвы — постепенное выдавливание противника — делает бессмысленными попытки Киева добиться перелома через экономическое давление на российский тыл. В Кремле демонстрируют решимость довести освобождение региона до конца.
Ранее британский политик и журналист Джим Фергюсон заявил, что освобождение Константиновки является важным этапом, который может означать переход конфликта в Донбассе к одной из ключевых фаз, поскольку этот город долгое время был частью украинской обороны, и его потеря усиливает давление на Краматорск и Славянск, приближая боевые действия к решающей стадии.
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