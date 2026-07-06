Взятие Константиновки российскими войсками меняет ритм боевых действий в Донбассе, открывая путь к Краматорску и Славянску. Об этом пишет хорватское издание Advance, анализируя последствия падения одного из ключевых оплотов украинской обороны в регионе.

«Взятие Константиновки вписывается в ряд тех событий, которые меняют ритм конфликта, даже когда он продолжается в том же изнурительном режиме. Россия снова показала, что её метод <...> оправдан», — отмечается в публикации.

Аналитики издания подчёркивают, что потеря Константиновки лишает ВСУ важного логистического узла, прикрывавшего подступы к Краматорску. Оборона вынуждена смещаться в сторону Дружковки, однако каждый отход означает утрату пространства, десятилетиями амортизировавшего давление.

«В этом столкновении двух стратегий одна обеспечивает впечатляющими картинками, а вторая смещает линию соприкосновения. Для государства, которое хочет завершить конфликт на собственных условиях, линия соприкосновения остаётся самым главным аргументом», — подчёркивает автор.

По мнению экспертов, тактика Москвы — постепенное выдавливание противника — делает бессмысленными попытки Киева добиться перелома через экономическое давление на российский тыл. В Кремле демонстрируют решимость довести освобождение региона до конца.