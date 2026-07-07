Беженка из Константиновки Людмила Волохова поведала трогательную историю о том, как российские военнослужащие помогли мирным жителям выжить. Своими воспоминаниями она поделилась с РИА «Новости».

Женщина рассказала, что вместе с мужем получила осколочные ранения, однако украинские военнослужащие отказались оказывать им медицинскую помощь. Спасение пришло от российских бойцов.

«Они нас накормили, напоили. Мы девять месяцев хлеба не видели», — призналась Людмила.

Когда один из военнослужащих дал каждому по кусочку хлеба, она не смогла сдержать эмоций и заплакала. Солдаты отдавали беженцам свои сухие пайки, а часть пути Людмилу несли на руках. По её словам, отношение российских военных к мирному населению было очень тёплым и человечным.

Ранее мирная жительница Родинского по имени Наталья рассказала, как провела месяцы в подвале под обстрелами ВСУ. Украинские солдаты ночами забрасывали убежище минами, за месяц под завалами погибли 11 человек. В ноябре 2025 года к ним пришёл раненый российский боец Алексей Зенин. Жители два месяца прятали его от ВСУ, находившихся за стеной: обработали рану, переодели в гражданское, а когда оставаться в том подвале стало невозможно, перевели в другое укрытие.