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7 июля, 13:53

Беженка из Константиновки расплакалась, когда солдаты ВС РФ накормили её хлебом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Беженка из Константиновки Людмила Волохова поведала трогательную историю о том, как российские военнослужащие помогли мирным жителям выжить. Своими воспоминаниями она поделилась с РИА «Новости».

Женщина рассказала, что вместе с мужем получила осколочные ранения, однако украинские военнослужащие отказались оказывать им медицинскую помощь. Спасение пришло от российских бойцов.

«Они нас накормили, напоили. Мы девять месяцев хлеба не видели», призналась Людмила.

Когда один из военнослужащих дал каждому по кусочку хлеба, она не смогла сдержать эмоций и заплакала. Солдаты отдавали беженцам свои сухие пайки, а часть пути Людмилу несли на руках. По её словам, отношение российских военных к мирному населению было очень тёплым и человечным.

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Ранее мирная жительница Родинского по имени Наталья рассказала, как провела месяцы в подвале под обстрелами ВСУ. Украинские солдаты ночами забрасывали убежище минами, за месяц под завалами погибли 11 человек. В ноябре 2025 года к ним пришёл раненый российский боец Алексей Зенин. Жители два месяца прятали его от ВСУ, находившихся за стеной: обработали рану, переодели в гражданское, а когда оставаться в том подвале стало невозможно, перевели в другое укрытие.

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Юрий Лысенко
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