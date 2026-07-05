Колумбийские наёмники, находившиеся в посёлке Алексеево-Дружковка в Донецкой Народной Республике, покинули населённый пункт после ракетного удара. Об этом РИА «Новости» рассказал местный житель, который был вынужден покинуть территорию, находящуюся под контролем украинских войск.

Собеседник попросил не раскрывать его личность из соображений безопасности, поскольку часть его родственников остаётся на подконтрольной Киеву территории.

По словам беженца, в Алексеево-Дружковке находились иностранные бойцы, в том числе из Польши и Колумбии.

«Польские были... Колумбийцы были, это я видел. И когда к ним ракеты прилетели, сбежали они все», — рассказал он.

Он также утверждает, что граждане Колумбии, находившиеся в посёлке, вели себя вызывающе и приставали к местным женщинам в магазинах.

По словам мужчины, спустя некоторое время после отъезда иностранные бойцы, предположительно, попали под удар в районе Артёмовска.

«Колумбийцев много было. Но потом, буквально через недельку их под Артёмовском где-то там всех накрыли. Вот они нам угрожали, а сами получили», — сообщил беженец.

Ранее правительство Украины утвердило новые процедуры приёма иностранных добровольцев в ВСУ: компании-посредники должны внести страховой взнос 5 млн гривен, а услуги по оформлению одного кандидата составят около 300 тыс. гривен. Сопровождением займутся фирмы из спецперечня, прошедшие проверку на санкционные риски и связи с Россией.