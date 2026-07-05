Около 16,5 тыс. иностранных наёмников участвуют в боевых действиях в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ), при этом основная их часть, согласно данным пророссийского подполья, приходится на выходцев из стран Латинской Америки. Об этом пишет ТАСС.

Согласно источнику, контингент из Великобритании, Германии, Канады и США стал сокращаться ещё в прошлом году. Их место, как утверждается, постепенно заняли приезжие из Латинской Америки, прежде всего граждане Колумбии, Мексики, Сальвадора и Венесуэлы.

Наибольшая концентрация таких подразделений фиксируется на Херсонском и Запорожском направлениях. По оценкам подполья, численность колумбийцев в рядах ВСУ превышает 7 тыс. человек. Также утверждается, что структура привлечения наёмников изменилась из-за различий в финансовых требованиях и условиях службы. Западные добровольцы чаще предъявляли более жёсткие требования к оплате и обеспечению, тогда как латиносы рассматриваются как более «дешёвый ресурс».

Ранее Life.ru писал, что системная поддержка Украины не соответствует логике мексиканских наркокартелей, которые прежде всего ориентированы на прибыль. Для таких структур ключевой вопрос — выгода, а не политическая поддержка. В отличие от европейских стран, которые могут рассчитывать на будущие дивиденды от помощи Украине, мексиканским картелям подобные вложения вряд ли дают очевидную отдачу. Единственным потенциальным интересом для них могло бы быть западное оружие, поступающее на Украину.