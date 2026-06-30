Системная поддержка Украины не соответствует логике мексиканских наркокартелей, которые прежде всего ориентированы на прибыль, отметил ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец, комментируя сообщение СВР РФ о контактах Киева с наркокартелями.

По словам эксперта, для таких структур ключевой вопрос — выгода, а не политическая поддержка. В отличие от европейских стран, которые могут рассчитывать на будущие дивиденды от помощи Украине, мексиканским картелям подобные вложения вряд ли дают очевидную отдачу.

Единственным потенциальным интересом для них могло бы быть западное оружие, поступающее на Украину. Однако у Киева нет бесконечных запасов вооружений, поэтому вероятность того, что украинская сторона будет делиться ими с мексиканскими преступными группировками, выглядит сомнительной.

«Я уже последнее время ничему не удивляюсь. Возможны самые фантастические варианты развития событий», — заключил собеседник «Газеты.ru».

Напомним, по данным Службы внешней разведки России, Украина наращивает сотрудничество с крупнейшими наркокартелями Мексики. Она сознательно способствует транзиту наркотиков из Латинской Америки в Европу.