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30 июня, 07:16

«Фантастические варианты»: Что наркокартели Мексики получат от сотрудничества с Украиной

Историк Хейфец: Наркокартели Мексики вряд ли будут системно помогать Украине

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Системная поддержка Украины не соответствует логике мексиканских наркокартелей, которые прежде всего ориентированы на прибыль, отметил ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец, комментируя сообщение СВР РФ о контактах Киева с наркокартелями.

По словам эксперта, для таких структур ключевой вопрос — выгода, а не политическая поддержка. В отличие от европейских стран, которые могут рассчитывать на будущие дивиденды от помощи Украине, мексиканским картелям подобные вложения вряд ли дают очевидную отдачу.

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Единственным потенциальным интересом для них могло бы быть западное оружие, поступающее на Украину. Однако у Киева нет бесконечных запасов вооружений, поэтому вероятность того, что украинская сторона будет делиться ими с мексиканскими преступными группировками, выглядит сомнительной.

«Я уже последнее время ничему не удивляюсь. Возможны самые фантастические варианты развития событий», — заключил собеседник «Газеты.ru».

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Напомним, по данным Службы внешней разведки России, Украина наращивает сотрудничество с крупнейшими наркокартелями Мексики. Она сознательно способствует транзиту наркотиков из Латинской Америки в Европу.

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Борис Эльфанд
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